На Украине заявили о скором аресте Порошенко*

Сотрудники правоохранительных органов Украины дежурят около дома бывшего президента страны Петра Порошенко*, готовясь к его аресту. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

По информации украинских изданий, арест главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* может быть проведен по делу о государственной измене. При этом не уточняется, какая именно силовая структура в этом задействована.

Порошенко* в среду, 12 февраля, заявил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. А осведомленные источники сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента страны.

Ранее, в 2023 году, Порошенко* заявлял, что его развернули на границе, запретив ему отправиться на встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, польским парламентом и премьером Венгрии Виктором Орбаном. После чего он обратился в суд. Однако в удовлетворении иска политику было отказано.

*член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.