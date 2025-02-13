Маск обвинил агентство Reuters во введении аудитории в заблуждение

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск в соцсети X заявил, что агентство Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение.

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« П р а в и т е л ь с т в о п л а т и л о м и л л и о н ы д о л л а р о в з а к р у п н о м а с ш т а б н о е в в е д е н и е о б щ е с т в а в з а б л у ж д е н и е . Э т о т о , о ч е м г о в о р и т с я в д о г о в о р е » , — н а п и с а л о н в о т в е т н а п у б л и к а ц и ю п о л ь з о в а т е л я с о с к р и н ш о т а м и п р е д п о л а г а е м о й о п л а т ы а г е н т с т в у .

Пользователь X указывал, что Пентагон заплатил агентству $9 млн за «социологические» проекты.

Маск назвал деятельность Reuters «полнейшим обманом».

До этого миллиардер пошутил над так называемыми «независимыми СМИ» на Украине и в России, которые спонсировало USAID.

3 февраля телеканал Fox News сообщил, что штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации американского президента Дональда Трампа. За день до этого перестали работать сайт агентства и его страница в социальной сети X.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали возможную причину заморозки деятельности USAID.