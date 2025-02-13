Премьер Польши обратился к США после разговора Путина и Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз (ЕС), Украина и США должны вместе работать над достижением мира в украинском конфликте.

С таким предложением он выступил после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, публикация размещена на странице польского премьера в социальной сети X.

« В с е , ч т о н а м н у ж н о — э т о м и р . С п р а в е д л и в ы й м и р ! Украина, Европа и Соединенные Штаты должны работать над этим вместе. Вместе!» — написал Туск.

Публикацию польского премьера прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он напомнил, что у Европы был шанс все урегулировать еще в 2022 году, но никто этого не сделал.

« С и д и т е и п о м а л к и в а й т е . П у с т ь б о л ь ш и е п а р н и р е ш а ю т э т о » , — н а п и с а л Риттер.

В НАТО сделали заявление после разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер заявил о необходимости устранения первопричин украинского конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование можно достичь путем мирных переговоров.