Террорист-смертник устроил взрыв возле правительственного учреждения в Афганистане

Террорист-смертник устроил взрыв перед зданием правительственного учреждения Афганистана в Кабуле. Об этом в четверг, 13 января, сообщил представитель МВД в сформированном движением «Талибан» правительстве Абдул Матин Канех.

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Данных о пострадавших нет.

Уточняется, что террорист пытался войти в здание, но ему помешала служба безопасности, передает ТАСС.

Недавно был взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Он произошел утром 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, целью взрыва было покушение на главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна, который в результате скончался. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

Также осенью прошлого года был теракт на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Как удалось дистанционно взорвать СВУ — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.