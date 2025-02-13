МИД Молдавии вызвал российского посла
Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишинев в связи с падением двух дронов на юге страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Министерство иностранных дел приняло решение о срочном созыве согласованного посла Российской Федерации в Кишинев с просьбой дать официальные объяснения и выразить решительный протест против этих неприемлемых действий», — указано в сообщении молдавского дипломатического ведомства.
Как заявили в МИД республики, в ночь с 12 на 13 февраля пограничники сообщили о двух упавших беспилотников возле Чумайского района и у города Чадыр-Лунга, о жертвах не сообщалось.