МИД Молдавии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишинев в связи с падением двух дронов на юге страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

« М и н и с т е р с т в о и н о с т р а н н ы х д е л п р и н я л о р е ш е н и е о с р о ч н о м с о з ы в е с о г л а с о в а н н о г о п о с л а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в Кишинев с просьбой дать официальные объяснения и выразить решительный протест против этих неприемлемых действий», — указано в сообщении молдавского дипломатического ведомства.

Как заявили в МИД республики, в ночь с 12 на 13 февраля пограничники сообщили о двух упавших беспилотников возле Чумайского района и у города Чадыр-Лунга, о жертвах не сообщалось.