Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об «абсолютной поддержке» мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, впечатление начала переговоров по Украине создал разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

« Э т о б ы л у д а ч н ы й т е л е ф о н н ы й р а з г о в о р . М ы в с е х о т и м м и р а н а Украине», - заявил Марк Рютте.

Генсек НАТО также заметил, что нужно обеспечить вовлеченность Украины в переговорный процесс, а также добавил, что мирные переговоры он «абсолютно поддерживает».

12 февраля президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, длившиеся почти полтора часа. Стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. После телефонного разговора президент США отметил, что договорился с российским коллегой о том, что следует поручить командам начать подготовку к переговорам по урегулированию ситуации на Украине «немедленно».

Медведев отреагировал на разговор Путина и Трампа

В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе».