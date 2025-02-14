Антинаркотические программы США в Мексике остановили из-за заморозки помощи

Все программы управления по борьбе с наркотиками госдепартамента США в Мексике временно прекратили свою деятельность в связи с заморозкой Штатами зарубежной помощи. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что замороженные программы были направлены на ликвидацию цепи поставок фентанила. Агентство подчеркивает, что в рамках этих инициатив мексиканские власти обучались поиску и уничтожению подпольных лабораторий по производству фентанила, а также пресечению ввоза в Мексику химических веществ, необходимых для его изготовления.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики. Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство "преступной организацией", которой не должно существовать.