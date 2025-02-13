Европарламент признал Зурабишвили легитимным «президентом» Грузии

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом не признавать легитимной действующую в Грузии власть и бойкотировать ее, а также признал Саломе Зурабишвили президентом республики. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу ЕП.

По итогам голосования резолюцию по Грузии поддержали 400 голосами «за». Против проголосовали 63 евродепутата, 81 – воздержались.

В тексте документа депутаты отказались признавать органы власти, сформированные правящей партией «Грузинская мечта» по итогам выборов в стране. В том числе Европарламент отказался считать Михаила Кавелашвили легитимным главой государства. Евродепутаты заявили, что продолжают признавать Саломе Зурабишвили действующим президентом Грузии.

« В ы р а ж а я г л у б о к о е с о ж а л е н и е п о п о в о д у т о г о , ч т о р у к о в о д я щ а я « Г р у з и н с к а я м е ч т а » о б р а т и л а с п у т и к е в р о и н т е г р а ц и и и ч л е н с т в у в НАТО, Европарламент подтверждает непреклонную поддержку легитимным стремлениям грузинского народа», – говорится в коммюнике.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.