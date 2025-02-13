Бывший советник Трампа заявил о «сдаче» президента США Путину
Занимавший пост советника по национальной безопасности в первой администрации президента Дональда Трампа Джон Болтон заявил о том, что американский лидер «фактически сдался» главе России Владимиру Путину в преддверии переговоров по Украине. Его слова приводит CNN.
12 февраля президенты России и США провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что беседа длилась почти полтора часа. На переговорах обсуждалось украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».
Позже президент США провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что Зеленский, «как и президент Путин, хочет заключить мир».
По словам бывшего советника Трампа Джона Болтона, уже понятно, чего стоит ожидать от предстоящей встречи лидеров.
«Президент Трамп фактически сдался Путину еще до того, как начались переговоры», — заметил он.
При этом позиция, озвученная накануне министром обороны США Питом Хегсетом, представляет собой условия урегулирования, которые «могли быть сформулированы в Кремле», уверен он.
«Это полная противоположность позиции США и НАТО по ряду вопросов», - считает Болтон.
Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил ранее, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, и призвал Киев принять этот факт. Министр также подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает членство Украины в НАТО как часть возможного мирного урегулирования конфликта.