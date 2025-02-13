Занимавший пост советника по национальной безопасности в первой администрации президента Дональда Трампа Джон Болтон заявил о том, что американский лидер «фактически сдался» главе России Владимиру Путину в преддверии переговоров по Украине. Его слова приводит CNN.

12 февраля президенты России и США провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что беседа длилась почти полтора часа. На переговорах обсуждалось украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Позже президент США провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что Зеленский, «как и президент Путин, хочет заключить мир».

По словам бывшего советника Трампа Джона Болтона, уже понятно, чего стоит ожидать от предстоящей встречи лидеров.

« П р е з и д е н т Т р а м п ф а к т и ч е с к и с д а л с я П у т и н у е щ е д о т о г о , к а к н а ч а л и с ь п е р е г о в о р ы » , — з а м е т и л о н .

При этом позиция, озвученная накануне министром обороны США Питом Хегсетом, представляет собой условия урегулирования, которые «могли быть сформулированы в Кремле», уверен он.

« Э т о п о л н а я п р о т и в о п о л о ж н о с т ь п о з и ц и и С Ш А и Н А Т О п о р я д у в о п р о с о в » , - с ч и т а е т Б о л т о н .

Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил ранее, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, и призвал Киев принять этот факт. Министр также подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает членство Украины в НАТО как часть возможного мирного урегулирования конфликта.