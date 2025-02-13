США нужно заняться «своими делами», а не продвигать смену режимов в других странах. Об этом заявил американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск, пишет РИА Новости.

Свое мнение о внешней политике США Маск высказал, выступая на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах.

« Б ы л и в р е м е н а , к о г д а США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду», - уверен владелец компаний Tesla и SpaceX.

Напомним, что после вступления в должность президент США Дональд Трамп начал борьбу за сокращение расходов бюджетных средств. В частности, в свой первый день на этом посту он подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине. А руководитель DOGE Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).

Илон Маск неожиданно сменил имя

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации, напомнил, что именно от помощи USAID по «продвижению демократии» пострадали и Украина, и Молдавия, и ряд других стран.