Принц Гарри дал комментарий о Меган Маркл на фоне слухов о проблемах в браке

Слухи о разладе в браке принца Гарри и Меган Маркл появляются регулярно. Пара, впрочем, подогревает их сама — супруги часто выходят в свет поодиночке. Но когда дело доходит до заявлений публичных людей о странностях герцогов Сассекских, очередной приступ любви не за горами.

На церемонии открытия Игр непокоренных в Ванкувере супруги горячо поцеловались прямо на трибунах, а в разговоре с People за кулисами состязаний младший сын короля расплылся в комплиментах супруге.

« Н е в е р о я т н о [ п р и я т н о ] , ч т о м о я ж е н а з д е с ь [ в Канаде] и поддерживает меня. Мне нравится, что она рядом со мной. Это очень важная составляющая этого приключения», — заявил Гарри таблоиду.

Журналисты уточняют, что на протяжении всех Игр супруги не скрывали чувств — их настоящее отношение друг к другу было видно невооруженным глазом.

Ранее стало известно, что дело о возможной депортации принца Гарри из США рассмотрят в суде.