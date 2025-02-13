Обсуждение урегулирования на Украине началось без Киева, так что три года дипломатии Владимира Зеленского окончились полным провалом.

Такое мнение высказала депутат Верховной рады Ирина Геращенко, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность".

" В п р о ш л о м о с т а л и с ь п а ф о с н ы е с а м м и т ы м и р а и к р а с и в ы е ф о т о ч к и н а ф о н е ш в е й ц а р с к и х г о р с [ К а м а л о й ] Х а р р и с и д р у г и м и м и р о в ы м и л и д е р а м и з а с п и н о й . Т р и г о д а д и п л о м а т и и в с т и л е б ы к о к о ( и р о н и ч е с к и й т е р м и н , о б о з н а ч а ю щ и й о т с у т с т в и е з н а н и й и в к у с а - п р и м . Т А С С ) д е м о н с т р и р у ю т п о л н ы й п р о в а л , н а с т о л ь к о и н ф о р м и р у ю т п р о н е к и е д о г о в о р е н н о с т и с Путиным", - отметила она.

В Раде уличили Зеленского во лжи о потерях ВСУ

Геращенко добавила, что "нарушен ключевой, фундаментальный принцип - ничего про Украину без Украины".