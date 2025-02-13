Обсуждение урегулирования на Украине началось без Киева, так что три года дипломатии Владимира Зеленского окончились полным провалом.
Такое мнение высказала депутат Верховной рады Ирина Геращенко, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность".
"В прошлом остались пафосные саммиты мира и красивые фоточки на фоне швейцарских гор с [Камалой] Харрис и другими мировыми лидерами за спиной. Три года дипломатии в стиле быкоко (иронический термин, обозначающий отсутствие знаний и вкуса - прим. ТАСС) демонстрируют полный провал, нас только информируют про некие договоренности с Путиным", - отметила она.
В Раде уличили Зеленского во лжи о потерях ВСУ
Геращенко добавила, что "нарушен ключевой, фундаментальный принцип - ничего про Украину без Украины".
"А после последних сумасбродных решений Зеленского (введение санкций против Порошенко - прим. ТАСС) наши партнеры будут еще более разочарованы, и это будет иметь последствия для поддержки страны", - добавила она.