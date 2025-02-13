Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран
США должны упразднить целые ведомства и перестать вмешиваться в дела других стран. При этом Вашингтону необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Об этом пишет Associated Press.
«Я думаю, что нам действительно нужно упразднить целые агентства, а не оставлять многие из них. Если мы не удалим корни сорняков, то они легко вырастут снова», — указал Маск.
Маск добавил, что при президентстве Дональда Трампа США будут меньше заинтересованы во вмешательстве в дела других стран.
Илон Маск снова высмеял агентство Associated Press
Ранее Маск сравнил некоторые ведомства США с сорняками.