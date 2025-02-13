Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран

США должны упразднить целые ведомства и перестать вмешиваться в дела других стран. При этом Вашингтону необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран
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Об этом пишет Associated Press.

«Я думаю, что нам действительно нужно упразднить целые агентства, а не оставлять многие из них. Если мы не удалим корни сорняков, то они легко вырастут снова», указал Маск.

Маск добавил, что при президентстве Дональда Трампа США будут меньше заинтересованы во вмешательстве в дела других стран.

Илон Маск снова высмеял агентство Associated Press

Ранее Маск сравнил некоторые ведомства США с сорняками.

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