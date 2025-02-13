Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран

США должны упразднить целые ведомства и перестать вмешиваться в дела других стран. При этом Вашингтону необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Об этом пишет Associated Press.

« Я д у м а ю , ч т о н а м д е й с т в и т е л ь н о н у ж н о у п р а з д н и т ь ц е л ы е а г е н т с т в а , а н е о с т а в л я т ь м н о г и е и з н и х . Е с л и м ы н е у д а л и м к о р н и с о р н я к о в , т о о н и л е г к о в ы р а с т у т с н о в а » , — у к а з а л Маск.

Маск добавил, что при президентстве Дональда Трампа США будут меньше заинтересованы во вмешательстве в дела других стран.

Илон Маск снова высмеял агентство Associated Press

Ранее Маск сравнил некоторые ведомства США с сорняками.