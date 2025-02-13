Раскрыта выгода Трампа от разрешения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за желания республиканца выглядеть миротворцем. Так выгоду для американского лидера от разрешения украинского конфликта описала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы статьи пишут, что Трамп решил «переписать» общепринятую схему разрешения сложных мировых конфликтов, когда предложил провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с уступками России и заявил о намерении переселить население Газы. По их мнению, действия хозяина Белого дома являются «отрицанием политики США, проводимой десятилетиями».

« П о с л о в а м а н а л и т и к о в , и з у ч а в ш и х о б а к о н ф л и к т а , о н и п р о и с т е к а ю т и з е г о в е р ы в с в о ю с и л у у б е ж д е н и я , я в н о г о ж е л а н и я в ы г л я д е т ь м и р о т в о р ц е м и с т о р и ч е с к о г о з н а ч е н и я , с п о с о б н ы м з а к л ю ч и т ь с д е л к у , и с к л о н н о с т и н а в я з ы в а т ь р е ш е н и я б о л е е с л а б ы м с т р а н а м , в к л ю ч а я с о ю з н и к о в » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

В США назвали возможный вариант решения конфликта на Украине

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер назвал очень продуктивными переговоры с российским президентом. Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения России и США, конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились об организации личной встречи.