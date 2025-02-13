В Европе подсчитали траты на Украину на ближайшие 10 лет
Европе придется заплатить 3,1 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, если она возьмет на себя основное бремя урегулирования украинского кризиса. Эти деньги пойдут как на защиту Украины, так и на расширение Вооруженных сил европейских стран, пишет агентство Bloomberg.
Издание отметило, что в своих подсчетах опиралось на анализ стоимости поддержки Украины, восстановления разрушенной войной страны и ее обороны, а также создание Европой «надежных военных средств сдерживания дальнейшей российской агрессии».
Таким образом, ЕС в ближайшие десять лет придется потратить на восстановление Вооруженных сил Украины около 175 миллиардов долларов, 30 миллиардов уйдет на возможное поддержание 40-тысячной группировки миротворцев на Украине, еще 230 миллиардов потребуется на восстановление разрушенных зданий и инфраструктуры в стране.
«Основная часть денег пойдет на укрепление армий стран-членов ЕС и увеличение совокупного оборонного бюджета до примерно 3,5% ВВП, в соответствии с последними обсуждениями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Дополнительное финансирование будет направлено на артиллерийские запасы, системы ПВО и ракетные системы», - говорится в статье.
По данным агентства, если финансирование будет осуществляться за счет заемных средств, то в течение следующего десятилетия потребности пяти крупнейших европейских стран-членов НАТО в кредитах возрастут на 2,7 трлн долларов.
«Драматические события обнажили масштаб проблемы, с которой столкнулись европейцы, и к которой они сейчас в значительной степени не готовы», - констатировали журналисты.
При этом в настоящее время, по данным издания, между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием существует дефицит в размере 130 млрд долларов, что «ставит под угрозу любое экономическое восстановление и может поставить под угрозу устойчивость страны в долгосрочной перспективе».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Восстановление разрушенной инфраструктуры по принципу «сделать лучше, чем было» потребует 50,5 млрд долларов, считают украинские экономисты.
При этом в ноябре 2024 года Владимир Зеленский оценил общий нанесенный Украине ущерб от военных действий приблизительно в 800 млрд долларов и потребовал отдать замороженные западными странами российские активы, утверждая, что они принадлежат Киеву.