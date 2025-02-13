В Европе подсчитали траты на Украину на ближайшие 10 лет

Европе придется заплатить 3,1 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, если она возьмет на себя основное бремя урегулирования украинского кризиса. Эти деньги пойдут как на защиту Украины, так и на расширение Вооруженных сил европейских стран, пишет агентство Bloomberg.

© РИА Новости

Издание отметило, что в своих подсчетах опиралось на анализ стоимости поддержки Украины, восстановления разрушенной войной страны и ее обороны, а также создание Европой «надежных военных средств сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Таким образом, ЕС в ближайшие десять лет придется потратить на восстановление Вооруженных сил Украины около 175 миллиардов долларов, 30 миллиардов уйдет на возможное поддержание 40-тысячной группировки миротворцев на Украине, еще 230 миллиардов потребуется на восстановление разрушенных зданий и инфраструктуры в стране.

« О с н о в н а я ч а с т ь д е н е г п о й д е т н а у к р е п л е н и е а р м и й с т р а н - ч л е н о в Е С и у в е л и ч е н и е с о в о к у п н о г о о б о р о н н о г о б ю д ж е т а д о п р и м е р н о 3 , 5 % В В П , в с о о т в е т с т в и и с п о с л е д н и м и о б с у ж д е н и я м и в ш т а б - к в а р т и р е Н А Т О в Б р ю с с е л е . Д о п о л н и т е л ь н о е ф и н а н с и р о в а н и е б у д е т н а п р а в л е н о н а а р т и л л е р и й с к и е з а п а с ы , с и с т е м ы П В О и р а к е т н ы е с и с т е м ы » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

По данным агентства, если финансирование будет осуществляться за счет заемных средств, то в течение следующего десятилетия потребности пяти крупнейших европейских стран-членов НАТО в кредитах возрастут на 2,7 трлн долларов.

« Д р а м а т и ч е с к и е с о б ы т и я о б н а ж и л и м а с ш т а б п р о б л е м ы , с к о т о р о й с т о л к н у л и с ь е в р о п е й ц ы , и к к о т о р о й о н и с е й ч а с в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и н е г о т о в ы » , - к о н с т а т и р о в а л и ж у р н а л и с т ы .

При этом в настоящее время, по данным издания, между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием существует дефицит в размере 130 млрд долларов, что «ставит под угрозу любое экономическое восстановление и может поставить под угрозу устойчивость страны в долгосрочной перспективе».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Восстановление разрушенной инфраструктуры по принципу «сделать лучше, чем было» потребует 50,5 млрд долларов, считают украинские экономисты.

При этом в ноябре 2024 года Владимир Зеленский оценил общий нанесенный Украине ущерб от военных действий приблизительно в 800 млрд долларов и потребовал отдать замороженные западными странами российские активы, утверждая, что они принадлежат Киеву.