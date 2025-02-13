На Кевина Спейси вновь подали в суд

На голливудскую звезду Кевина Спейси подал в суд бывший актер Руари Кэннон, утверждающий, что тот приставал* к нему после выступления в лондонском театре Old Vic. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил iPaper.Адвокаты, представляющие интересы Кэннона, подали в Высший суд документы, требуя возмещения ущерба со стороны Спейси за последствия предполагаемого инцидента, произошедшего в 2013 году, когда пострадавшему был 21 год.

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Иск также затрагивает сам театр Old Vic, 200-летнее лондонское учреждение, которое, согласно словам представителей Кэннона, несет косвенную ответственность, так как в тот период Спейси занимал должность художественного руководителя театра.

Судебный процесс против Old Vic — одного из наиболее уважаемых и старых театров Великобритании, вероятно, вызовет потрясение среди британских культурных учреждений, поскольку увеличивает шансы на подачу аналогичных исков к организациям, где могли происходить случаи сексуальных домогательств, сообщается на сайте.Спейси неоднократно становился фигурантом секс-скандалов. Актера обвиняли в сексуальных домогательствах не менее 15 человек. Среди них девять членов съемочной группы сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль, и актер Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет. Однако в октябре 2022 года присяжные заседатели в суде нью-йоркского района Манхэттен оправдали голливудского актера по делу о сексуальных домогательствах.

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