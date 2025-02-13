Заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года является признанием правды со стороны Вашингтона.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

« Ш е ф Пентагона публично признал правду», — отметил он.

По словам Цекова, таким образом США признали, что территории, которые вошли в состав России с 2014 года, навсегда воссоединились со своей родиной.

Пит Хегсет: возвращение Украины к границам до 2014 года невозможно

12 февраля Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, а США не отправят туда свои войска.

Он также отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

Кроме того, Хегсет заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.