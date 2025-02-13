Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Союзников США в Европе не уведомили, что президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg.

« Е в р о п е й с к и е ч и н о в н и к и н е п о л у ч и л и п р е д в а р и т е л ь н о г о п р е д у п р е ж д е н и я о т е л е ф о н н о м р а з г о в о р е Трампа с Путиным», — приводит агентство слова источника.

Как отмечает агентство, другие чиновники, с которыми удалось поговорить, назвали это «продажностью», беспокоясь, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен.

В США заявили о победе Путина после разговора с Трампом

Ранее Трамп оценил разговор с российским лидером. Он заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.