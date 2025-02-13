В США назвали возможный вариант решения конфликта на Украине

WP: Белый дом может предложить Украине корейский вариант решения конфликта
Администрация президента США Дональда Трампа может предложить Украине вариант урегулирования, напоминающий корейский сценарий решения конфликта.
Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Администрация (Трампа. – прим. ред.) предполагает прекращение огня вдоль линии контроля, которая примерно соответствует нынешнему 600-мильному фронту. (Шеф Пентагона Пит. – прим. ред.) Хегсет отметил, что «необходим надежный международный надзор за линией соприкосновения». Такой подход напоминает линию перемирия, которая положила конец Корейской войне», — говорится в сообщении издания.
Как отмечается в материале, Украина хотела бы большего от администрации Трампа — в частности, убедительного обязательства США поддержать европейские миротворческие силы.
До этого американская газета The New York Times писала, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вызвал опасения на Украине, что Киев «оттеснят на обочину» переговорного процесса по решению конфликта.