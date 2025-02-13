Стало известно, чего боится Украина после разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вызвал опасения на Украине, что Киев «оттеснят на обочину» переговорного процесса по решению конфликта.

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Об этом пишет американская газета The New York Times.

« Е г о (Трампа — прим. ред.) заявление о плане сотрудничества с Россией по прекращению огня прозвучало на фоне опасений на Украине, что Путин и Трамп установят тесные отношения, которые оттеснят Украину на обочину любых мирных переговоров», — говорится в сообщении издания.

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Сообщалось также, что телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность в Европе. Лидеры двух стран договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, однако европейские лидеры настаивают на обязательном участии в этом процессе ЕС и Украины.