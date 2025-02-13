Мадуро назвал сумму, полученную венесуэльской оппозицией от USAID

Беглые лидеры венесуэльской оппозиции получили миллиарды долларов от Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом в ходе выступления в штате Миранда, трансляцию которого вел телеканал VTV, заявил президент республики Николас Мадуро.

© Газета.Ru

Глава государства задался вопросом, сколько денег американская организация могла выделить Хуану Гуаидо, в прошлом объявившему себя президентом Венесуэлы и впоследствии бежавшему в Колумбию. По словам Мадуро, оппозиционеру дали более $5 млрд.

« З н а е т е , ч т о м о ж н о с д е л а т ь с $ 5 м л р д ? С к о л ь к о ш к о л м о ж н о п о с т р о и т ь , с к о л ь к о б о л ь н и ц . И я с п р а ш и в а ю < … > о п п о з и ц и ю , к о т о р у ю з а с т а в и л и п о в е р и т ь в т о , ч т о Хуан Гуаидо является президентом. Получили ли вы какую-либо выгоду?» — поинтересовался глава государства.

Он выразил уверенность, что бежавшие из республики лидеры оппозиции украли все эти деньги и теперь живут за границей в роскошных особняках. Как сказал Мадуро, он годами пытался обратить внимание общественности на этот факт.

« Т е п е р ь м ы в и д и м и п о л у ч а е м д о к а з а т е л ь с т в а т о г о , ч т о в с е , ч т о м ы о б ъ я в л я л и , б ы л о п р а в д о й » , — п о д ч е р к н у л п р е з и д е н т .

3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что деятельностью USAID руководят «помешанные радикалы» и пообещал их «убрать».

В тот же день штаб-квартира агентства в Вашингтоне была закрыта по решению администрации нынешнего главы государства. При этом вся компьютерная техника организации, на которой хранятся конфиденциальные данные, оказалась в распоряжении сотрудников Департамента эффективности государственного управления (DOGE).