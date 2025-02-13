В США заявили о победе Путина после разговора с Трампом

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ознаменовал собой крах Запада дипломатически изолировать Россию. Об этом пишет американская газета The New York Times.

« Д л я господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах западных попыток изолировать его дипломатически», — говорится в сообщении издания.

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Газета напоминает, что разговор двух президентов состоялся на следующий день после того, как Россия согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут в Россию осужденного Александра Винника.

Сообщалось, что телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность в Европе. Лидеры двух стран договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, однако европейские лидеры настаивают на обязательном участии в этом процессе ЕС и Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта стратегия Трампа в отношении России.