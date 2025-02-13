В Китае предложили провести саммит Путина и Трампа

Китайские чиновники через посредников направили США предложение о проведении саммита американского президента Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.

Как отмечается в материале издания, предложение было направлено в последние недели. Оно также включает в себя содействие миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине.

" В ч а с т н о с т и , к и т а й с к о е п р е д л о ж е н и е п р е д у с м а т р и в а е т с а м м и т м е ж д у США и Россией без участия (президента Украины. – Прим. ред.) Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры продолжались 1,5 часа. После общения с российским президентом Трамп также провел телефонный разговор с Зеленским. Глава Белого дома заявил, что Зеленский хочет мира, как и Путин.

По результатам переговоров Трамп заявил, что собирается часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома добавил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. При этом он отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.