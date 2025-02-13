В Китае предложили провести саммит Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп сигнализируют о готовности начать переговоры по Украине, и Китай стремится сыграть свою роль в урегулировании. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в Пекине и Вашингтоне.

По словам собеседников WSJ, в последние недели китайские чиновники через посредников предложили команде Трампа провести его встречу с Путиным на территории Китая. Предложенный формат не предусматривает участие Владимира Зеленского в переговорах. Также в Пекине заявили о желании «содействовать миротворческим усилиям» после возможного перемирия на Украине.

Часть предложения Китая по содействию мирному соглашению предполагает, что Пекин выступит в качестве «гаранта» путем отправки миротворческих войск на Украину. По данным WSJ, это предложение было встречено скептически в США и Европе на фоне глубокой обеспокоенности по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой.

По версии издания, Китай заинтересован в посреднической роли, так как хочет наладить контакт с Трампом по поводу введенных им пошлин. Опрошенные WSJ европейские чиновники заявили, что в действительности Китай хочет затяжного конфликта на Украине, так как это расходует военные ресурсы США и Европы, а также увеличивает зависимость Москвы от Пекина. Собеседники газеты выразили опасение, что Трамп может поступиться европейскими интересами ради большой сделки с Китаем.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беседа длилась почти полтора часа. На переговорах обсуждалось украинское урегулирование, Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США «договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч».

Трамп сообщил, что американские и российские чиновники «немедленно» начнут работать над переговорами. Позже президент США провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что Зеленский, «как и президент Путин, хочет заключить мир».