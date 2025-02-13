В ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

МИД Германии: ЕС должен участвовать в любых переговорах по Украине
Европа должна получить свое место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Киев также необходимо сделать участником мирного процесса. Об этом после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа заявило министерство иностранных дел Германии, опубликованном на сайте ведомства.
«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что справедливый и устойчивый мир на Украине должен стать важным условием прочной трансатлантической безопасности.
В Китае заявили о разочаровании Украины после разговора Трампа и Путина
12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.
Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Ранее в США высказались об объемах будущих инвестиций в Украину.