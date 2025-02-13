Пока вы спали: падение неизвестного объекта в Белоруссии и ночевка Маска в Белом доме
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В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта
В Гомеле, Беларусь, местные жители засняли падение неизвестного горящего объекта в воздухе, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию RT в Telegram-канале.
"В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что официальных комментариев пока не поступало.
Спецпосланник Трампа посетит Германию, Бельгию и Украину
Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдеп.
Маск ночует в Белом доме, сообщили СМИ
Американский миллиардер Илон Маск настолько посвящает себя работе во главе департамента контроля эффективности государственного управления США (DOGE), что предпочитает ночевать в офисе Белого дома, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Business.
"Маск сообщил окружению, что планирует потратить четыре месяца на работу во главе DOGE, он намерен сократить бюджет на 2 триллиона долларов, что приведет к установлению инфляции на уровне 2%. Маск говорил, что так тяжело работает в DOGE, что спит в офисе в Белом доме", - сообщил телеканал.
Где именно находится офис Маска – в самом Белом доме под одной крышей с президентом США Дональдом Трампом или в соседних административных зданиях телеканал не уточняет.
Трамп планирует часто общаться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, подчеркнув, что ожидает встречи с российским коллегой, сообщает РИА Новости.
"Я буду иметь дело с президентом Путиным по телефону", - сообщил президент США.
Он отметил, что в среду общался с Путиным больше часа.
Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ
В последние недели китайские власти через посредников передали команде президента США Дональда Трампа инициативу о проведении саммита между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Это предложение также включает поддержку миротворческих усилий в свете возможного перемирия на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
"Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия... В частности, китайское предложение предусматривает саммит между США и Россией без участия... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания.