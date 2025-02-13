Пока вы спали: падение неизвестного объекта в Белоруссии и ночевка Маска в Белом доме

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В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта

В Гомеле, Беларусь, местные жители засняли падение неизвестного горящего объекта в воздухе, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию RT в Telegram-канале.

" В с е т и п и ш у т , ч т о т а к ж е с л ы ш а л и в з р ы в ы и р е ч ь м о ж е т и д т и о б а т а к е д р о н о в " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что официальных комментариев пока не поступало.

Спецпосланник Трампа посетит Германию, Бельгию и Украину

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдеп.

" К е л л о г п о с е т и т Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля", - сообщает ведомство.

Маск ночует в Белом доме, сообщили СМИ

Американский миллиардер Илон Маск настолько посвящает себя работе во главе департамента контроля эффективности государственного управления США (DOGE), что предпочитает ночевать в офисе Белого дома, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Business.

"Маск сообщил окружению, что планирует потратить четыре месяца на работу во главе DOGE, он намерен сократить бюджет на 2 триллиона долларов, что приведет к установлению инфляции на уровне 2%. Маск говорил, что так тяжело работает в DOGE, что спит в офисе в Белом доме", - сообщил телеканал.

Где именно находится офис Маска – в самом Белом доме под одной крышей с президентом США Дональдом Трампом или в соседних административных зданиях телеканал не уточняет.

Трамп планирует часто общаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, подчеркнув, что ожидает встречи с российским коллегой, сообщает РИА Новости.

" Я б у д у и м е т ь д е л о с президентом Путиным по телефону", - сообщил президент США.

Он отметил, что в среду общался с Путиным больше часа.

Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ

В последние недели китайские власти через посредников передали команде президента США Дональда Трампа инициативу о проведении саммита между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Это предложение также включает поддержку миротворческих усилий в свете возможного перемирия на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.