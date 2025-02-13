Украина, безусловно, разочарована после телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, США фактически ее бросили. Об этом заявил заместитель главного редактора журнала Global Лю Хун, пишет РИА Новости.

« О д н а и з с т о р о н , б е з у с л о в н о , б у д е т г л о т а т ь г о р ь к и е с л е з ы . В е д ь р е а л ь н о с т ь ж е с т о к а : т о , ч е г о н е д о б и л с я н а п о л е б о я , н е с т о и т о ж и д а т ь п о л у ч и т ь з а п е р е г о в о р н ы м с т о л о м » , — о т м е т и л о н .

Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина

Эксперт добавил, что Украина возлагала большие надежды на западных партнеров и сейчас разочарована.

Ранее в Кремле подтвердили, что президенты России и США провели телефонные переговоры.