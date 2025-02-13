В Китае заявили о разочаровании Украины после разговора Трампа  и Путина

Украина, безусловно, разочарована после телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, США фактически ее бросили. Об этом заявил заместитель главного редактора журнала Global Лю Хун, пишет РИА Новости.

В Китае заявили о разочаровании Украины после разговора Трампа и Путина
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«Одна из сторон, безусловно, будет глотать горькие слезы. Ведь реальность жестока: то, чего не добился на поле боя, не стоит ожидать получить за переговорным столом», отметил он.

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Эксперт добавил, что Украина возлагала большие надежды на западных партнеров и сейчас разочарована.

Ранее в Кремле подтвердили, что президенты России и США провели телефонные переговоры.

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