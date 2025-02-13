Во Франции выступили с призывом после беседы Путина и Трампа

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французские власти восстановить диалог с Россией. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Филиппо призвал власти Франции восстановить диалог с Россией после телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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«Франция должна поддерживать мир и, очевидно, выйти из ЕС, который хочет платить за все! <...> Давайте возобновим диалог с Россией и всеми странами мира, хватит воинственной болтовни!» — сказал он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По мнению лидера США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.