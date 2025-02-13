Сийярто заявил о прогрессе в строительстве «Пакш-2»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позитивно оценил строительство «Пакш-2».
«Строительство идёт хорошо, налицо явный прогресс. Очевидно, что решения прежней администрации США снова создали некоторые досадные препятствия, но не те, которые невозможно преодолеть», — сказал он в интервью РИА Новости.
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Ранее Сийярто отмечал, что строительство АЭС идёт быстро, но требует обсуждения бюджета.