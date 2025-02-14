Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США. Об этом проинформировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

« П р е з и д е н т Трамп сейчас подписывает два исполнительных указа. Один о создании совета по энергетическому доминированию, который возглавят министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт», — уточнила она.

При этом второй подписанный указ касается отмены обязательной вакцинации от коронавируса в американских школах.

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3 февраля стало известно, что Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Как уточнялось, на церемонии подписания присутствовали глава Минфина США Скотт Бессент и журналисты пула Белого дома.