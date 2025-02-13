Политолог заметил в отношениях РФ и США оттепель, которой не было с 2014 года

Впервые за 10 лет в российско-американские отношения пришла оттепель, и у Москвы с Вашингтоном начали совпадать точки зрения на важные элементы украинского кризиса. Таким мнением поделился с ТАСС пожелавший остаться анонимным американский политолог.

« С е г о д н я ш н и е [ о т 1 2 ф е в р а л я ] в ы с к а з ы в а н и я п р е з и д е н т а Трампа и министра обороны Пита Хегсета представляют собой такую оттепель, подобной которой не было с 2014 года», — сказал эксперт.

Стало известно, кто возглавит переговоры РФ и США с американской стороны

Он предположил, что российские власти «будут жестко вести переговоры» по отдельным деталям мирного урегулирования ситуации на Украине.

Однако выбранный администрацией президента США Дональда Трампа «оптимистичный тон» свидетельствует об определенной степени совпадения взглядов между Вашингтоном и Москвой на такие важные элементы украинского кризиса, как членство Украины в НАТО и присутствие сил альянса на украинской территории, подчеркнул политолог.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели 12 февраля переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный звонок глав двух государств во время второго срока Трампа. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп оценил перспективы возвращения Украиной своих территорий.