В США заявили об изменении Трампом принципа ведения дел с Европой

Профессор факультета международных отношений Университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш в беседе с ТАСС заявил, что президент США Дональд Трамп меняет принцип ведения дел с Европой и показывает союзникам, что не будет взаимодействовать с ней как раньше.

Таким образом эксперт прокомментировал телефонный разговор между американским лидером и его российским коллегой Владимиром Путиным, а также высказывания главы Пентагона Пита Хегсета.

Трамп разместил слова Путина о «встающей у ног хозяина» Европе

По словам Деша, обсуждение вопроса о том, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года, красноречиво демонстрирует мышление администрации США относительно принципов урегулирования конфликта.

Профессор указал, что Трамп рассматривает «послевоенную Украину как проблему Европы», кроме того, его администрация более открыта для того, чтобы воспринять обеспокоенности России в вопросах безопасности.

« Е с л и п р и н и м а т ь э т о в о в н и м а н и е , т о с к л а д ы в а е т с я в п е ч а т л е н и е , ч т о а д м и н и с т р а ц и я Трампа телеграфирует следующее: речь более не идет о ведении в Европе дел как обычно», — заключил Деш.

Ранее Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе. Политик также согласился с идеей главы Пентагона Пита Хегсета отказать Украине в членстве в НАТО.