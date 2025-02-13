Сийярто: за разговором Путина и Трампа последуют успешные переговоры

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за телефонным разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры. После них, уверен дипломат, будет реализована «надежда на мир» в Европе.

Сийярто: за разговором Путина и Трампа последуют успешные переговоры
© globallookpress.com

«Три года мы надеемся, что война закончится. После сегодняшнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мы оказались на один большой шаг ближе к осуществлению этой надежды», — написал Сийярто в соцсетях, передаёт РИА Новости.

Сийярто заявил о пересмотре США решений по Венгрии

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа.

Лидеры двух стран в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу.

В мире
Петер Сийярто
Дональд Трамп
Владимир Путин
Венгрия
Соединенные Штаты