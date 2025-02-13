Сийярто: за разговором Путина и Трампа последуют успешные переговоры
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за телефонным разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры. После них, уверен дипломат, будет реализована «надежда на мир» в Европе.
«Три года мы надеемся, что война закончится. После сегодняшнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мы оказались на один большой шаг ближе к осуществлению этой надежды», — написал Сийярто в соцсетях, передаёт РИА Новости.
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12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа.
Лидеры двух стран в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу.