Сийярто: за разговором Путина и Трампа последуют успешные переговоры

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за телефонным разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры. После них, уверен дипломат, будет реализована «надежда на мир» в Европе.

« Т р и г о д а м ы н а д е е м с я , ч т о в о й н а з а к о н ч и т с я . П о с л е с е г о д н я ш н е г о т е л е ф о н н о г о р а з г о в о р а м е ж д у Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мы оказались на один большой шаг ближе к осуществлению этой надежды», — написал Сийярто в соцсетях, передаёт РИА Новости.

Сийярто заявил о пересмотре США решений по Венгрии

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа.

Лидеры двух стран в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу.