В США раскрыли план Трампа по Украине
Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявила, что Россия будет находиться в доминирующей позиции в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.
Риттер указал, что США и Россия намерены вести переговоры без участия Украины, а также без заключения соглашения о перемирии.
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«Это означает, что Россия будет контролировать переговоры и ситуацию на поле боя. <...> [Президент США Дональд] Трамп это делает намеренно. Это заставит Украину умолять о мире», — отметил он.
Ранее Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. После Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.