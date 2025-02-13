Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявила, что Россия будет находиться в доминирующей позиции в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Риттер указал, что США и Россия намерены вести переговоры без участия Украины, а также без заключения соглашения о перемирии.

Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года

« Э т о о з н а ч а е т , ч т о Р о с с и я б у д е т к о н т р о л и р о в а т ь п е р е г о в о р ы и с и т у а ц и ю н а п о л е б о я . < . . . > [ П р е з и д е н т США Дональд] Трамп это делает намеренно. Это заставит Украину умолять о мире», — отметил он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. После Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.