Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты задали вопрос главе США о том, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговорного процесса по урегулированию на Украине.

« Н е т , д о т е х п о р , п о к а о н т а м , я т а к н е д у м а ю . Н о и н о г д а в а м п р и х о д и т с я п р о в о д и т ь в ы б о р ы » , — п о д ч е р к н у л о н .

Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства

Как отметил Трамп, относительно территориальных уступок со стороны Украины Зеленский «будет делать то, что считает нужным».

« Н о , з н а е т е , р е й т и н г у н е г о , м я г к о г о в о р я , н е в ы с о к и й » , — о ц е н и л о н .

Ранее Зеленский занял третье место в рейтинге доверия у граждан, уступив бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Экс-главкому Залужному доверяет 71,6 процента респондентов, а Зеленскому — 40,8 процента. Также в рейтинге доверия украинского лидера обошел глава военной разведки республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с результатом 46,7 процента.