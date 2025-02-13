Трамп заявил, что поддержка Киева должна сопровождаться гарантиями Украины

Лидер США Дональд Трамп заявил, что поддержка Киева со стороны Штатов должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных денег Вашингтона. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп высказался о дальнейшей поддержке Киева
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"Я поддерживаю Украину, но я хочу обязательств относительно наших денег", – приводит РИА Новости слова президента США.

Трамп передал Зеленскому слова Путина во время телефонного разговора

Трамп добавил, что глава Минфина США Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что США направляют Украине намного больше денег, чем европейские страны.

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили конфликт на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, в свою очередь, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

После общения с российским президентом Трамп также созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора они обсудили множество тем, связанных с текущим конфликтом.

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