Трамп рассказал, что усвоил из разговора с Путиным про Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, но услышал от президента России Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин не хочет, чтобы боевые действия закончились, а через полгода начались вновь, подчеркнул Трамп.

Он отметил, что президент России «хочет мира сейчас, но не хотел его» с прошлым главой Белого дома Джо Байденом.

Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп рассказал, где планирует встретиться с Путиным.