Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера Владимира Путина к завершению конфликта на Украине, передает CBS News.

Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине
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Трамп высказался о телефонном разговоре с российским коллегой.

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«Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он (Путин) хочет увидеть, как он (конфликт на Украине) закончится», — подчеркнул он. По мнению президента США, Путин хочет мира.

Ранее Трамп позвонил Путину и обсудил с ним урегулирование на Украине. Путин пригласил Трампа в Москву.

Также Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.

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