Президент США Дональд Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами. Трансляцию вел телеканал CBS News.

Политик считает, что Киеву не удастся вернуть все территории, которые контролирует Россия. Однако глава Белого дома допустил, что часть из них будет возвращена под юрисдикцию Украины. Он не уточнил, о чем именно может идти речь.

Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

Трамп напомнил, что шеф Пентагона Пит Хегсет также считает маловероятным возвращение территорий Украине.

« В е р о я т н о , т а к и е с т ь . О н и ( Р о с с и я ) з а н я л и м н о г о т е р р и т о р и й , о н и с р а ж а л и с ь з а э т у з е м л ю , и о н и п о т е р я л и м н о г и х с о л д а т . М н е к а ж е т с я , ч т о , п о м н е н и ю м н о г и х , э т о м а л о в е р о я т н о » , — с к а з а л а м е р и к а н с к и й п р е з и д е н т .

Хегсет ранее заявил, что США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также указал, что Вашингтон не станет размещать американские войска на территории страны. Кроме того, шеф Пентагона призвал украинские власти принять тот факт, что возвращение к границам 2014 года нереалистично.