Шольц отверг слова Вэнса о сотрудничестве ведущих политических партий ФРГ с АдГ

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса, раскритиковавшего на Мюнхенской конференции по безопасности отказ ведущих политических партий ФРГ сотрудничать с "Альтернативой для Германии" (АдГ).
"Я категорически отвергаю то, что сказал вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности", - написал Шольц в X. "Исходя из опыта времен национал-социализма, демократические партии в Германии придерживаются общего консенсуса - это отмежевание от радикальных правых партий", - отметил канцлер.
Ранее в четверг Вэнс подверг критике решение организаторов Мюнхенской конференции не приглашать на форум "Альтернативу для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), а также отказ ведущих партий сотрудничать с АдГ.
В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Сейчас ее рейтинг колеблется на уровне 19-22%. Партия занимает уверенное второе место в рейтинге политических сил ФРГ.