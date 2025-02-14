Шольц отверг слова Вэнса о сотрудничестве ведущих политических партий ФРГ с АдГ

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса, раскритиковавшего на Мюнхенской конференции по безопасности отказ ведущих политических партий ФРГ сотрудничать с "Альтернативой для Германии" (АдГ).

" Я к а т е г о р и ч е с к и о т в е р г а ю т о , ч т о с к а з а л в и ц е - п р е з и д е н т С Ш А В э н с н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и " , - н а п и с а л Шольц в X. "Исходя из опыта времен национал-социализма, демократические партии в Германии придерживаются общего консенсуса - это отмежевание от радикальных правых партий", - отметил канцлер.

Ранее в четверг Вэнс подверг критике решение организаторов Мюнхенской конференции не приглашать на форум "Альтернативу для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), а также отказ ведущих партий сотрудничать с АдГ.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Сейчас ее рейтинг колеблется на уровне 19-22%. Партия занимает уверенное второе место в рейтинге политических сил ФРГ.