Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «когда-нибудь» надо проводить выборы.

Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, исключает ли он президента Украины Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

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До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Трамп и Зеленский во время телефонного разговора договорились о немедленном начале работы команд по завершению российско-украинского конфликта.

Также Трамп заявил, что его беседа с Зеленским прошла очень хорошо.

Американский лидер отметил, что в ходе беседы было обсуждено множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Среди прочего глава Белого дома выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными, поскольку пришло время остановить конфликт.

Ранее Путин выразил готовность принять в России представителей США.