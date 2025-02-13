Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО.
«Меня это устраивает», — цитирует политика РИА Новости.
CBS: Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Кроме того, Трамп отметил, что считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в альянс.
Ранее он также заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.