Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО.

Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
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«Меня это устраивает», цитирует политика РИА Новости.

CBS: Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Кроме того, Трамп отметил, что считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в альянс.

Ранее он также заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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