Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО.

« М е н я э т о у с т р а и в а е т » , — ц и т и р у е т п о л и т и к а Р И А Н о в о с т и .

CBS: Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Кроме того, Трамп отметил, что считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в альянс.

Ранее он также заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.