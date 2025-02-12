Гросси прокомментировал срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Гросси прокомментировал срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает неприемлемым срыв намеченной на среду ротации инспекторов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за угроз их безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.
Он выразил сожаление о сегодняшней отмене тщательно подготовленной и согласованной ротации сотрудников МАГАТЭ, которые выполняют важную работу в сложных условиях, чтобы предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта.
До этого в пресс-службе агентства заявили, что на Запорожской атомной электростанции отменили запланированную ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии в связи с провокациями со стороны украинских войск.
В МАГАТЭ анонсировали возобновление ротации экспертов на ЗАЭС
12 февраля на станцию должны были прибыть четыре инспектора в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Они должны были давать оценку состояния безопасности ЗАЭС, как эксплуатационной, так и физической.