В офисе Зеленского заявили о начале работы команд по завершению конфликта

Глава США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский договорились о немедленном начале работы команд по завершению войны, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram.

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Ермак раскрыл детали разговора американского и украинского президентов.

Зеленский после разговора с американским коллегой заявил о возможности «дожать Россию и российского лидера Владимира Путина до мира».

Трамп позвонил украинскому лидеру после телефонного звонка Путину. Президент США призвал закончить конфликт на Украине.