Reuters: Минобороны Британии вмешалось в переговоры Путина и Трампа
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина должна самостоятельно определять условия и время начала переговоров о прекращении конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью, передает Reuters.
«Это украинцы воюют. Им решать, когда начинать переговоры и на каких условиях», — сказал в интервью Хили.
Он также выразил поддержку Украине со стороны Великобритании.
Переговоры президентов России и США прошли 12 февраля. В ходе протяженной беседы лидеры обсудили конфликт на Украине и возможность его урегулирования. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина и Запад восприняли с ужасом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Евросоюз, вероятнее всего, попытается сорвать наметившийся диалог, сообщает 360.ru.