Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина должна самостоятельно определять условия и время начала переговоров о прекращении конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью, передает Reuters.

« Э т о у к р а и н ц ы в о ю ю т . И м р е ш а т ь , к о г д а н а ч и н а т ь п е р е г о в о р ы и н а к а к и х у с л о в и я х » , — с к а з а л в и н т е р в ь ю Х и л и .

Он также выразил поддержку Украине со стороны Великобритании.

Переговоры президентов России и США прошли 12 февраля. В ходе протяженной беседы лидеры обсудили конфликт на Украине и возможность его урегулирования. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина и Запад восприняли с ужасом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Евросоюз, вероятнее всего, попытается сорвать наметившийся диалог, сообщает 360.ru.