Reuters: Минобороны Британии вмешалось в переговоры Путина и Трампа

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина должна самостоятельно определять условия и время начала переговоров о прекращении конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью, передает Reuters.

Reuters: Минобороны Британии вмешалось в переговоры Путина и Трампа
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«Это украинцы воюют. Им решать, когда начинать переговоры и на каких условиях», сказал в интервью Хили.

Он также выразил поддержку Украине со стороны Великобритании.

Переговоры президентов России и США прошли 12 февраля. В ходе протяженной беседы лидеры обсудили конфликт на Украине и возможность его урегулирования. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина и Запад восприняли с ужасом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Евросоюз, вероятнее всего, попытается сорвать наметившийся диалог, сообщает 360.ru.

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