Зеленский назвал условие прекращения огня

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Об этом пишет The Economist.

Украинский лидер отметил, что радуется инициативам президента США Дональда Трампа, направленным на завершение конфликта на Украине.

Зеленский пояснил, что для него важно при контактах с американскими высокопоставленными лицами донести до них позицию Киева, заставить их понять ситуацию на Украине, почувствовать то, что чувствуют украинцы.

« В о п р о с г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и с е г о д н я п о л н о с т ь ю з а в и с и т о т п р е з и д е н т а Трампа. Будут они сильными или слабыми. Я считаю, что садиться за стол со слабыми гарантиями безопасности опасно», — подчеркнул украинский лидер.

Стала известна реакция Зеленского на переговоры Трампа и Путина

По его словам, не будет прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня, добавил он, может быть только частью окончания горячей фазы конфликта.