Власти Украины строят тоталитарное государство с закрытыми границами, контролируемым телевидением и диктатором во главе. Об этом заявил на выступлении в Верховной раде депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который опубликовал видеозапись своего выступления в личном Telegram-канале.

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« В ы с т р о и т е г о с у д а р с т в о , г д е з а к р ы т ы г р а н и ц ы , к о н т р о л и р у е м о е т е л е в и д е н и е и в о ж д ь К и м Ч и н З е . О с т а л о с ь т о л ь к о к а ф е д р у « н а у ч н о г о з е л е н и з м а » о т к р ы т ь » , — с к а з а л п а р л а м е н т а р и й .

Зеленский назвал условие прекращения огня

Над частной собственностью также нависла угроза после массовой национализации предприятий, которую проводят украинские власти, добавил Гончаренко.

1 февраля американский журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский является диктатором, так как он больше не считается избранным народом политиком, запретил религиозную конфессию, а также устраняет своих политических оппонентов. При этом Запад поддерживает этого диктатора, добавил Карлсон.

В конце января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский превращается в изгоя, которого никто не любит. По его словам, что внутри страны украинского президента считают вором, узурпатором и виновником будущего поражения, а за границей — упертым дураком, который тянет за собой весь мир в пропасть третьей мировой войны.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский больше не может представлять свой народ.