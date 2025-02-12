Как обмен Фогеля связан с урегулированием на Украине

Американец Марк Фогель, осужденный в России на 14 лет, освобожден и отправлен в США. Помилование произошло в результате обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за возвращение гражданина США, а также счел это важным шагом на пути мирных переговоров по Украине. Что означает этот обмен и как он может сказаться на украинском кризисе?

Во вторник Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в своем заявлении отметил, что Вашингтон и Москва «договорились об обмене, который служит жестом доброй воли России и знаком, что мы движемся в правильном направлении в завершении» конфликта на Украине.

Уолтц пояснил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по указанию президента вывез американца на родину. По словам самого бывшего заключенного, его помиловал российский лидер.

« П р е з и д е н т Владимир Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня», – сказал он.

Фогель с трапа самолета отправился прямиком в Белый дом, где его встретили Дональд Трамп и лидеры республиканцев. Президент США выразил признательность Путину за освобождение американца. Он не уточнил условия возвращения американца, но назвал сделку «очень честной, очень справедливой». Он также анонсировал еще одно освобождение.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что освобождение Фогеля может стать «очень важным элементом» прекращения боевых действий на Украине. По словам президента США, Вашингтон добился «огромного прогресса» во взаимодействии с Москвой.

« О н и б ы л и о ч е н ь м и л ы м и . Р о с с и я о т н е с л а с ь к н а м о ч е н ь х о р о ш о » , – с к а з а л о н .

В Кремле уточнили, что Фогель был освобожден в обмен на россиянина. Его имя станет известно, когда тот вернется на родину, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, сделка стала результатом интенсификации работы и контактов между профильными ведомствами России и США. Он добавил, что договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.

Глава российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на то, что Москва, в отличие от США, предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности в дипломатических отношениях. Именно поэтому факт визита спецпосланника, равно как и обмен, до последнего не анонсировались.

« К а к в ы п о н и м а е т е , д и п л о м а т и ч е с к и е и и н ы е к о н т а к т ы , в о б щ е м - т о , л ю б я т т и ш и н у . В т е ч е н и е п о с л е д н и х н е с к о л ь к и х н е д е л ь з а д а в а л о с ь м н о г о в о п р о с о в н а р а з н ы х у р о в н я х , в т о м ч и с л е п р е с с - с е к р е т а р ю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал дипломат.

Напомним, Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. У него в багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.

Фогель работал преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года он, как и его жена, обладал дипломатическим статусом. В июне 2022 года Химкинский суд по двум статьям приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. Американец полностью признал свою вину.

Газета The Washington Post напоминает, что у американской баскетболистки Бриттни Грайнер нашли менее одного грамма гашишного масла. Ее обменяли в декабре 2022 года на Виктора Бута. Предыдущая администрация Джо Байдена никогда не объясняла, почему Фогеля не включали в обмены, хотя были сведения, что это связано с большим объемом обнаруженной марихуаны, говорится в материале.

Тем временем The New York Times полагает, что «сделка стала жестом доброй воли для обеих сторон, направленным на облегчение переговоров по вопросу Украины и потенциальное улучшение отношений между Россией и США».

Журналисты издания увидели в произошедшем плохой сигнал для Владимира Зеленского.

« Т р а м п в ы с т р а и в а е т к а н а л с в я з и с Москвой, одновременно выражая глубокий скептицизм по поводу Киева», – заметили они.

NYT также указывает, что нынешняя сделка отличалась от прошлых обменов между Россией и США. Газета напоминает, что подобные операции происходили в других странах, например Турции.

« Н о У и т к о ф ф п о л е т е л н а п р я м у ю в Москву, и эта договоренность могла бы стать сигналом о новом способе ведения диалога с российской стороной», – говорится в материале.

На эту деталь обращает внимание и BBC. Британская корпорация называет поездку спецпосланника США на Ближнем Востоке первым визитом высокопоставленного американского чиновника в Россию за несколько лет.

Произошедшее является «крупным прорывом в американо-российских отношениях, которые в последние годы были практически полностью заморожены», считают аналитики портала Axios. Газета The Guardian добавляет: «Неожиданное освобождение Фогеля сигнализирует о намерении Путина развивать связи с администрацией Трампа в преддверии ожидаемых мирных переговоров по украинскому конфликту».

В экспертной среде сходятся во мнении, что обмен действительно стал частью процесса по налаживанию связей между Москвой и Вашингтоном. При этом Трамп, судя по всему, решил ввести в игру одного из самых сильных своих дипломатов. Впрочем, эксперты призывают не переоценивать значимость обмена, пока полностью не прояснится логика новой американской администрации по Украине.

« В о с в о б о ж д е н и и М а р к а Ф о г е л я н е м а л у ю р о л ь с ы г р а л с п е ц п о с л а н н и к п р е з и д е н т а США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По своему менталитету он – девелопер из Нью-Йорка – во многом близок Дональду Трампу. Таким людям из бизнеса американский лидер доверяет больше, чем карьерным дипломатам», – отметил американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что именно Уиткофф вел переговоры между Израилем, палестинским движением ХАМАС, Египтом и Катаром.

« Т е п е р ь Трамп начинает его привлекать к работе и на российском направлении», – указал собеседник.

При этом спецпосланником президента США по вопросам Украины и России остается Кит Келлог – он, скорее всего, выступает «лицом переговорного процесса», полагает Дудаков, в то же время Уиткофф, вероятно, продолжит заниматься непубличной дипломатией на украинском треке.

Освобождение Фогеля политолог назвал важным событием во внутриамериканской повестке.

«Трамп обещал семье этого американца вернуть его на родину. Теперь он может сказать, что сдержал свое слово», – уточнил спикер.

Со стороны России передача бывшего заключенного Вашингтону – это сигнал, продолжил аналитик.

«Москва подтвердила, что настроена на диалог с новой администрацией США, но на взаимовыгодных условиях», – подчеркнул Дудаков. С этим, по его мнению, связана и реакция Трампа на освобождение Фогеля. «Главе Белого дома хотелось бы договориться и по Украине. Другое дело, что этот вопрос сложнее, чем освобождение одного американца, который находился в российской тюрьме», – рассуждает политолог. «Вместе с тем визит Уиткоффа в Москву показывает, что переговорный трек, скорее всего, активизируется в ближайшее время», – прогнозирует спикер. При этом, по мнению аналитика, «шансов договориться у спецпосланника по Ближнему Востоку больше, чем у карьерных дипломатов США».

« Д л я Трампа это оптимистичная история, ведь он отправляет своего лучшего переговорщика на работу по украинскому направлению. Для Вашингтона оно становится одним из приоритетных», – подчеркнул Дудаков.

« П р и э т о м п о з и ц и и Р о с с и и д о с т а т о ч н о с и л ь н ы , ч т о б ы м ы м о г л и п р о я в л я т ь п о д о б н о е в е л и к о д у ш и е , н е с в о й с т в е н н о е н а ш и м о п п о н е н т а м . Т а к и е ш а г и о т в е ч а ю т р о с с и й с к и м в н е ш н е п о л и т и ч е с к и м т р а д и ц и я м и у к л а д у » , – д о б а в и л Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, глава Белого дома не случайно называет освобождение американца частью завершения конфликта на Украине.

« Д е л о в т о м , ч т о п р е з и д е н т США многое наобещал по вопросу урегулирования украинского кризиса. Теперь он должен любое событие, связанное с отношениями с Россией, подавать как очередное достижение на этом пути», – считает собеседник.

Между тем произошедшее отчасти может способствовать достижению российских целей, добавил политолог.

« А м е р и к а н с к и е в л а с т и и щ у т с п о с о б , к а к с б р о с и т ь с с е б я о б р е м е н е н и е , н о п р и э т о м н е с и л ь н о п р о д е ш е в и т ь и н е п о т е р я т ь л и ц о к а к в н у т р и с т р а н ы , т а к и п е р е д м е ж д у н а р о д н о й о б щ е с т в е н н о с т ь ю . Я д у м а ю , ч т о о н и о п у с т я т в к о п и л к у с в о и х д о с т и ж е н и й о с в о б о ж д е н и е Ф о г е л я , ч т о п о з в о л и т и м б ы т ь б о л е е к о м п р о м и с с н ы м и в н е к о т о р ы х в о п р о с а х » , – р а с с у ж д а е т Бордачев.

Нынешняя сделка между Вашингтоном и Москвой вызвала резонанс, а некоторые даже сочли ее чем-то сверхъестественным, обратил внимание сенатор Андрей Климов.

« Р е а к ц и я о б ъ я с н я е т с я т е м , ч т о у р о в е н ь м е ж г о с у д а р с т в е н н о г о в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у США и Россией из-за позиции прежней американской администрации оказался очень низким. В таких условиях, казалось бы, обычный процесс обмена приковывает особое внимание», – пояснил он.

Однако ожидать, что после произошедшего отношения между странами резко изменятся, не стоит.