Трамп передал Зеленскому слова Путина во время телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому слова российского коллеги Владимира Путина во время телефонного разговора.
— Мы обсудили много нюансов: дипломатических, военных, экономических, и президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина до мира, — написал Зеленский в своих соцсетях.
Президент Украины охарактеризовал разговор с Трампом, как «подробный». Он поблагодарил американского коллегу «за искренний интерес к общим возможностям», передает РИА Новости.
До общения с Зеленским Трамп также связался с Владимиром Путиным. Эта беседа стала для республиканца первым официальным контактом с российским лидером с начала своего президентского срока. В ходе беседы политики обсудили ряд важных вопросов, в том числе российско-американские отношения и ситуацию на Украине. Подробнее о главных темах разговора — в материале «Вечерней Москвы».
Как сообщил Трамп, Зеленский желает скорейшего завершения военного конфликта, как и Путин. По словам республиканца, вместе с украинским лидером они обсудили много тем, непосредственно связанных с боевыми действиям.