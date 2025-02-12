Трамп передал Зеленскому слова Путина во время телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому слова российского коллеги Владимира Путина во время телефонного разговора.

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— М ы о б с у д и л и м н о г о н ю а н с о в : д и п л о м а т и ч е с к и х , в о е н н ы х , э к о н о м и ч е с к и х , и п р е з и д е н т Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина до мира, — написал Зеленский в своих соцсетях.

Президент Украины охарактеризовал разговор с Трампом, как «подробный». Он поблагодарил американского коллегу «за искренний интерес к общим возможностям», передает РИА Новости.

До общения с Зеленским Трамп также связался с Владимиром Путиным. Эта беседа стала для республиканца первым официальным контактом с российским лидером с начала своего президентского срока. В ходе беседы политики обсудили ряд важных вопросов, в том числе российско-американские отношения и ситуацию на Украине. Подробнее о главных темах разговора — в материале «Вечерней Москвы».

Как сообщил Трамп, Зеленский желает скорейшего завершения военного конфликта, как и Путин. По словам республиканца, вместе с украинским лидером они обсудили много тем, непосредственно связанных с боевыми действиям.