На Украине ввели санкции против Порошенко*

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Порошенко* в среду, 12 февраля, сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).

« С о в е т н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и и о б о р о н ы в в е л с а н к ц и и п р о т и в д е п у т а т а и б и з н е с м е н а П е т р а П о р о ш е н к о * . П р е д п о л о ж и т е л ь н о , р е ч ь м о ж е т и д т и о с т а т ь е « Г о с у д а р с т в е н н а я и з м е н а » , — о т м е т и л и с т о ч н и к .

Порошенко получил повестку вместо Мюнхенской конференции

Ранее партия «Европейская солидарность» рассказала о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.