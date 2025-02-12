На Украине ввели санкции против Порошенко*
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Порошенко* в среду, 12 февраля, сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).
«Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*. Предположительно, речь может идти о статье «Государственная измена», — отметил источник.
Порошенко получил повестку вместо Мюнхенской конференции
Ранее партия «Европейская солидарность» рассказала о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.