На Украине ввели санкции против Порошенко*

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

На Украине ввели санкции против Порошенко
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Порошенко* в среду, 12 февраля, сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).

«Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*. Предположительно, речь может идти о статье «Государственная измена», отметил источник.

Порошенко получил повестку вместо Мюнхенской конференции

Ранее партия «Европейская солидарность» рассказала о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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